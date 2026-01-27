Erst abgedrängt und ausgebremst, dann mit Waffe bedroht: Albtraum auf der A1

Ein Mercedes-Fahrer rief am vergangenen Mittwoch die Polizei: Zwei Männer in einem Audi hatten ihn auf seiner Fahrt Richtung Hamburg gefährlich bedrängt. Er folgte ihnen – auf einmal zog einer eine Waffe. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Friesland ist auf der A1 von zwei Unbekannten zunächst bedrängt und dann mit einer Schusswaffe bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 9.45 Uhr am Mittwoch, dem 21. Januar, zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs. Plötzlich wurde er von einem dunkelgrauen Audi A4 bedrängt, in dem zwei Männer saßen.

Der Audi-Fahrer sei außergewöhnlich rücksichtslos unterwegs gewesen, habe bei einer Geschwindigkeit von 200 km/h mehrfach quer über alle Fahrstreifen gewechselt, andere Autos auf dem Standstreifen überholt und schließlich den 43-Jährigen auf eine Geschwindigkeit von nur noch 60 km/h ausgebremst.

Der Mercedes-Fahrer rief daraufhin die Polizei und beschloss, dem Audi zu folgen. Dieser fuhr an der Anschlussstelle Elsdorf von der A1 ab und über einen abgelegenen Feldweg bis in ein Wohngebiet in Elsdorf, der 43-Jährige folgte ihm weiterhin.

A1: Mercedes-Fahrer mit Waffe bedroht – Polizei sucht Zeugen

In einer weiteren abgelegenen Straße stoppten schließlich sowohl der Audi als auch der Mercedes. Nun stiegen beide Männer aus dem Audi und beschimpften den Mercedes-Fahrer. Plötzlich habe einer der beiden eine Waffe gezogen und auf ihn gerichtet, so der 43-Jährige weiter.

Um sich nicht noch weiter in Gefahr zu bringen, fuhr der Mercedes-Fahrer davon. Von den beiden Männern im Audi und ihrem Wagen fehlt jede Spur, weswegen die Polizei jetzt um Hilfe bittet.

Der Audi-Fahrer wird als schlank mit braunem Teint und einem dunklen Drei-Tage-Bart beschrieben. Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans und eine weiße Jacke, deren Kapuze er sich ins Gesicht gezogen hatte. Der Beifahrer soll etwas kleiner, dicker und jünger als der Fahrer sein, mit mittellangen, dunklen Locken und ebenfalls mit braunem Teint. Er trug zur Tatzeit ein buntes T-Shirt.

Andere Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls durch die Fahrweise des Audi in Gefahr gebracht wurden oder andere Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter (04281) 95920 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.