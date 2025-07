Erneuter Kupferraub bei Hamburg – sind Serientäter am Werk?

In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter erneut in Harsefeld (Landkreis Stade) zugeschlagen: Am Rathaus entwendeten sie mehrere Meter Kupferrohr und richteten dabei einen Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro an. Die Polizei Stade bittet um Hinweise.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Stade entfernten die Diebe ein 3,5 Meter langes Fallrohr vom Hauptgebäude des Rathauses. Vom angrenzenden Nebengebäude stahlen sie zudem ein fünf Meter langes Fallrohr sowie eine neun Meter lange Dachrinne – ebenfalls aus Kupfer.

Wer hat Infos zu den Tätern?

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Diebstählen ein, die sich in den vergangenen Wochen im Landkreis Stade häufen. Erst vergangene Woche waren unter anderem eine Grundschule in Stade, ein Sportheim in Horneburg und ein Steinmetzbetrieb betroffen. Die Täter hatten dort Kupferkabel, Dachrinnen und sogar eine Bronzefigur entwendet.

„Nachdem es längere Zeit ruhig blieb, verzeichnen wir aktuell wieder einen deutlichen Anstieg bei den Kupferdiebstählen“, sagte Polizeisprecher Rainer Bohmbach dem „Tageblatt“. Ein möglicher Grund dafür sei der gestiegene Rohstoffpreis. „Oft lässt sich ein Zusammenhang zu den Rohstoffpreisen herstellen. Steigen die Preise für das Halbedelmetall, wird vermehrt Kupfer gestohlen“, so Bohmbach weiter. Tatsächlich liegt der Kupferpreis laut boerse.de bei 8500 Euro pro Tonne – ein deutliches Plus im Vergleich zu den vergangenen Monaten.

Unklar ist bislang, ob es sich bei den jüngsten Fällen um die gleichen Täter handelt. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer in der Nacht zu Dienstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Rathauses gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Harsefeld unter der Telefonnummer (04164) 888260 zu melden.