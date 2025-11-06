Erneuter Anschlag auf Blitzeranhänger: Explosion richtet 100.000 Euro Schaden an

Es ist bereits der zweite Vorfall dieser Art: In der Nacht zu Donnerstag hat eine Explosion das Dorf Reinstorf (Landkreis Lüneburg) erschüttert – Unbekannte haben dort einen mobilen Blitzeranhänger des Landkreises Lüneburg massiv beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehr als 100.000 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Blitzer an der Bundesstraße 216 um kurz nach 1 Uhr gezielt attackierten. Die Fahndung nach den Verursachern blieb bislang ohne Erfolg. Hinweise auf die Identität oder das Tatmotiv liegen noch nicht vor. Es ist bereits der zweite Vorfall in kurzer Zeit: Schon in der Nacht zum 3. November war im nahegelegenen Adendorf ein baugleiches Gerät durch eine Explosion zerstört worden. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Lüneburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der B216 beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (04131) 607-2215 zu melden. (apa)