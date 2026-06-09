Tagelang durchsuchte die Polizei schon im April vier Grundstücke – bis sie auf eine Leiche stieß. Jetzt gehen die Ermittlungen zum gewaltsamen Tod eines Mannes in Holtgast weiter.

Nachdem die Polizei im April in Holgast eine Leiche fand, gibt es jetzt erneut Durchsuchungen (Symbolbild). IMAGO/Martin Wagner

In der ostfriesischen Gemeinde Holtgast laufen nach einem Leichenfund im April erneut Durchsuchungen. Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund teilte mit, dass die Aktion am Morgen mit den Ermittlungen zu dem Fall zusammenhänge. „Wir führen Durchsuchungen durch im Hinblick auf Beweismaterialien”, hieß es. Betroffen seien dieselben vier Grundstücke wie im April. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Zuvor hatten die „Ostfriesen-Zeitung” und die „Nordwest-Zeitung” berichtet.

Vor gut zwei Monaten hatte die Polizei nach tagelanger Suche auf einem der Grundstücke die vergrabene Leiche eines vermissten 59-jährigen Mannes entdeckt. Laut Obduktion starb der Mann durch „massive Gewalteinwirkung”, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitgeteilt hatten.

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Drei Mitglieder einer Familie, der die Grundstücke gehören, waren festgenommen worden. Ein 30-Jähriger kam wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Seine 60 Jahre alte Mutter und ein 34 Jahre alter Bruder wurden ebenfalls verdächtigt, sie wurden aber wieder frei gelassen, weil gegen sie kein dringender Tatverdacht vorlag. (dpa/mp)