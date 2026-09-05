Ein Mann verunglückt am Bahnhof Neu Wulmstorf. Mehrere Ersthelfer versuchen noch, ihn zu retten – nun sucht die Polizei nach einem von ihnen.

Ein 46-Jähriger ist am Samstagmorgen nach einem Sturz aus rund acht Metern Höhe gestorben. Ersthelfer fanden ihn leblos in der Fußgängerunterführung am Bahnhof Neu Wulmstorf (Kreis Harburg), kurz hinter der Hamburger Stadtgrenze. Sie versuchten noch, ihn zu reanimieren – jedoch vergeblich.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte der Mann den Bahnhof Neu Wulmstorf um kurz vor 6 Uhr mit dem Zug in Richtung Buxtehude erreicht.

Dann legte er sich auf eine Mauer an der Nordseite des Bahnsteigs – wohl, um zu schlafen, so die Ermittler. Nach rund 15 Minuten drehte er sich und stürzte in die Tiefe. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen. Eine weitere Viertelstunde wurde der schwerst verletzte Mann von Passanten gefunden, die sofort versuchten, ihn zu reanimieren.

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Ersthelfer versuchen, den Abgestürzten zu retten

Mehrere Menschen kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Mann – vergebens. Seine Verletzungen waren so schwer, dass der 46-Jährige starb.

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Nun sucht die Polizei einen Ersthelfer, der schon vor dem Eintreffen der Beamten verschwunden war.

Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, dunkle Haare haben und Joggingkleidung, eine schwarze Jacke und einen Rucksack getragen haben. Er wird dringend gebeten, sich unter (04105) 6200 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (mp)