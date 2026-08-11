In einer scharfen Kurve wollte ein Autofahrer einem Reh ausweichen und verlor die Kontrolle.

Der Wagen wurde durch den Aufprall schwer beschädigt. Polizeiinspektion Stade

Plötzlich war da ein Reh: Ein 38-Jähriger wollte einen Wildunfall vermeiden, verlor die Kontrolle und krachte gegen einen Baum.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 16 Uhr in Fredenbeck im Landkreis Stade: In einer scharfen Linkskurve lief einem Ford-Fahrer plötzlich ein Reh vor den Wagen.

Frontalcrash mit Baum: Ford-Fahrer hat riesiges Glück

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Der 38-Jährige versuchte, einen Wildunfall zu vermeiden, wich dem Tier aus und verlor die Kontrolle über sein Auto. Er geriet ins Schleudern und krachte frontal gegen einen Baum am Fahrbahnrand.

Obwohl sein Auto massive Schäden davontrug – der gesamte rechte Teil der Front wurde eingedrückt – hatte der Mann aus Bremervörde großes Glück: Er kam mit nur leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (mp)