Er war kaum zu übersehen: Radfahrer mit unglaublichem Promillewert erwischt

Ein Radfahrer fährt mit 3,47 Promille durch Cloppenburg. Offenbar sah man ihm den Alkohol an. Ein Bürger meldete sich bei der Polizei, weil der 56-Jährige so unsicher wirkte.

Der aufmerksame Bürger meldete den Radfahrer, weil dieser mit einer „unsicheren Fahrweise“ auffiel, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Beamten stoppten den 56-jährigen Radfahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,47 Promille.

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Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (dpa/esk)