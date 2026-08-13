Zum ersten Mal auf die Schulbank: Manche Kinder in Niedersachsen erleben das im Schuljahr 2026/27 schon zum zweiten Mal.

Kinder halten zum Schulbeginn bunte Schultüten in der Hand (Archivbild). picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Mehr als 2000 Mädchen und Jungen in Niedersachsen müssen einem Zeitungsbericht zufolge im neuen Schuljahr die erste Klasse wiederholen. Das geht nach einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ aus Erhebungen des niedersächsischen Kultusministeriums hervor.

Schulleiter bemängelten demnach, Kinder hätten zunehmend weder die sprachlichen noch die motorischen Fähigkeiten für einen normalen Unterricht, sie könnten sich in vielen Fällen nicht lange konzentrieren.

An manchen Grundschulen zweistellige Zahl an Wiederholern

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„Das ist der furchtbarste Anfang einer Schullaufbahn, den man sich vorstellen kann“, sagte der Vorsitzende des Schulleitungsverbandes Niedersachsen, Matthias Aschern, der Zeitung. Dem Bericht zufolge geht die Zahl der Wiederholer je nach Schule weit auseinander: In rund 660 der landesweit über 1600 Grundschulen habe es keinen einzigen Wiederholer gegeben, in anderen Schulen dagegen eine zweistellige Zahl.

„Die Lehrkräfte scheitern an ihrem Anspruch, allen Kindern gerecht zu werden“, sagte der Vorsitzende des Verbands Leitungen Niedersächsische Grundschulen, Jörg Bratz. „Das System Schule ist am Anschlag. Der Lehrkräftemangel verschärft das Problem noch.“

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Im neuen Schuljahr nach den Sommerferien, das heute in Niedersachsen beginnt, werden Prognosen zufolge rund 80.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler erwartet. Diese werden traditionell erst am Samstag eingeschult. (dpa/mp)