Eklige Schlitterpartie: Schlachtabfälle verwandeln Bundesstraße in Rutschbahn

Schnee und Eis auf den Straßen sind vorerst glücklicherweise nicht mehr zu erwarten. Auf der Bundesstraße 6 allerdings sind Autofahrer aus völlig anderen Gründen ins Rutschen geraten.

Verlorene Schlachtabfälle haben aus der B6 im Landkreis Nienburg eine gefährliche Rutschbahn gemacht. Zwischen dem späten Donnerstagabend und dem frühen Freitagmorgen sei es bei Linsburg zu einer „erheblichen Verkehrsgefährdung“ gekommen, so die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor vermutlich ein Transportunternehmen große Mengen an Schlachtabfällen von Geflügel an mehreren Abschnitten der Bundesstraße. Diese verschmutzten die Straße und machten sie rutschig – Teile der B6 mussten zeitweise gesperrt werden.

Schlachtabfälle auf Bundesstraße verteilt

Die Reinigung der Fahrbahn war laut Polizei aufwendig und dauerte mehrere Stunden. Der Verursacher der Verschmutzung meldete sich nicht – konkrete Hinweise lagen daher zunächst nicht vor. Die Polizei bat um Mithilfe der Bevölkerung, vor allem zu auffälligen Transportfahrzeugen, verlorener Ladung oder verschmutzten Fahrbahnabschnitten.

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Nach Angaben der Behörde stellt das unerlaubte Verlieren und Nichtmelden von Ladung eine erhebliche Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer dar. Dies kann demnach straf- sowie ordnungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. (dpa/mp)