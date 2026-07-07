Eine Eisenstange löst sich von einem Anhänger und wird in den Gegenverkehr geschleudert. Ein Trucker wird von dem Geschoss schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße nahe Moordorf (Landkreis Aurich) ist ein Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei löste sich am Dienstagnachmittag von einem entgegenkommenden Traktoranhänger eine Eisenstange und durchschlug das Führerhaus des Lastwagens.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Lastwagen gegen 15.20 Uhr auf der Auricher Straße unterwegs, als ihm zwischen Moordorf und Aurich-Walle ein Traktor mit Anhänger entgegenkam. Durch den Wind wurde die Plane des Anhängers hochgerissen.

Eisenstange in Gegenverkehr geschleudert

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Dabei löste sich eine Eisenstange. Sie wurde in den Gegenverkehr geschleudert und schlug in das Führerhaus des Lastwagens.

Der Lastwagenfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Bundesstraße war während des Einsatzes vorübergehend gesperrt. Gegen 16 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. (dpa/mp)