Die Bahnunterführung der Hans-Henning-Brandes-Straße in Sarstedt (Archivbild).

Die Brücke der Bahnunterführung der Hans-Henning-Brandes-Straße in Sarstedt (Archivbild). Foto: Apple Karten (Screenshot)

  • Sarstedt

Eisblock von Brücke auf Auto geworfen – Polizei sucht zwei 15-Jährige

Ein 30 Zentimeter großer Eisblock fällt von einer Brücke auf das Auto einer jungen Frau. Die Polizei sucht zwei 15-Jährige und ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zwei Unbekannte haben am Dienstagabend einen rund 30 Zentimeter großen Eisblock von der Brücke der Bahnunterführung der Hans-Henning-Brandes-Straße in Sarstedt auf ein Auto geworfen. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Block auf den Wagen einer 23-Jährigen. Sie erschrak, konnte aber abbremsen. Durch den Aufprall entstand eine Delle an der Motorhaube. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. 

Die Täter flohen und konnten bisher nicht gefunden werden. Es soll sich um zwei 15-jährige Jugendliche handeln. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. (dpa)

