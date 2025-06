Einfamilienhaus brennt nieder – der Schaden ist enorm

Großbrand am frühen Morgen: In Herzlake greift ein Feuer auf ein Wohnhaus über. Die Polizei sucht die Ursache.

In Herzlake (Landkreis Emsland) hat am frühen Morgen der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer gegen 3.55 Uhr gemeldet. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte aus Herzlake waren mit einem Großaufgebot vor Ort und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen.

Das könnte Sie auch interessieren: Verkehrswende: Darum wird dieses Hamburger Prestigeprojekt verschoben

Der geschätzte Schaden liegt laut Polizei bei etwa 200.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (dpa)