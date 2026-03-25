Einfach umgekippt: „Der Baum ist voll aufs Auto gefallen!“

Zwei fahrende Autos sind am Mittwochmorgen in Jork im Landkreis Stade von einem umstürzenden Baum getroffen worden.

Laut Polizeiangaben geschah der Unfall gegen 6.20 Uhr auf der Kreisstraße 39 zwischen Jork und Cranz. Ein 56-jähriger Skoda-Fahrer kam dabei glimpflich davon. Der Baum streifte das Fahrzeug lediglich leicht am Dach.

Motorhaube abgerissen – trotz Vollbremsung

Den entgegenkommenden Peugeot-Fahrer Mike Wümmer (55) traf es deutlich härter: Der Baum stürzte direkt auf sein Auto, riss die Motorhaube auf und den Spiegel ab.

„Es kam eine Windböe und dann ist der Baum einfach umgekippt, ich habe noch eine Vollbremsung gemacht, aber der Baum ist voll aufs Auto gefallen“, schildert Wümmer das Geschehen. Der Fahrer blieb unverletzt, der Wagen musste abgeschleppt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Papa muss einspringen – Kontrolle am Flughafen endet fast im Gefängnis

Die Höhe des Sachschadens an dem Auto ist bisher nicht bekannt. Feuerwehrleute rückten an und zersägten den Baum, um die Straße wieder freigeben zu können. Die K39 blieb für mehr als eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Region vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 75 km/h.