Nur wenige Kilometer von Hamburg liegt eins der schönsten Dörfer Deutschlands. Steinkirchen überzeugt nicht nur mit schönen Fassaden.

Das Dorf Steinkirchen im Alten Land bei Hamburg gehört laut dem ADAC zu den schönsten Dörfern in ganz Deutschland. picture alliance / imageBROKER | McPHOTO / Rainer Waldkirch

Fachwerkhäuser, Obstplantagen, gemütliche Lokale und eine barocke Rarität: Schon lange wissen die Bewohnerinnen und Bewohner von Steinkirchen im Landkreis Stade, wie schön ihr Dorf ist. Das ist nun auch anderen aufgefallen: Der ADAC führt den kleinen Ort als eines der schönsten Dörfer Deutschlands.

Eine besondere Attraktion ist laut ADAC die St. Martini et Nicolai-Kirche. Dort steht eine berühmte und überaus wertvolle Arp-Schnitger-Orgel – eines von weltweit nur noch 32 erhaltenen Instrumenten des berühmten Barock-Orgelbauers.

Steinkirchen, eines der schönsten Dörfer Deutschlands

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Ein weiteres Highlight ist die Hogendiekbrücke. Mit ihrem weißen Geländer und der idyllischen Lage über den Elbnebenfluss Lühe ist sie ein beliebtes Fotomotiv. Und natürlich gehören zu einem Dorf im Alten Land auch Obstbauernhöfe.

Steinkirchen liegt fast in Wurfweite der Elbe: Wer aus Hamburg kommt, nimmt am besten sein Fahrrad mit in die S-Bahn und fährt bis nach Dollern. Von dort aus sind es nur noch ein paar Kilometer bis zu einem der schönsten Dörfer Deutschlands.