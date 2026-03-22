Ein Toter bei schwerem Unfall auf der A1

Bei Stuhr im Landkreis Diepholz kam es auf der A1 zu einem schweren Unfall mit fünf Fahrzeugen. Dabei ist eine Person ums Leben gekommen, eine andere wurde lebensgefährlich verletzt. Der Unfallhergang ist noch völlig unklar.

Bei einem Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der Autobahn 1 im Landkreis Diepholz ist ein Mensch gestorben. Ein weiterer musste vor Ort reanimiert werden und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurden mehrere Menschen leicht verletzt.

Unfall bei Stuhr: Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Unfall ereignete sich demnach zwischen der Anschlussstelle Bremen-Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr. Die Autobahn wurde in diesem Bereich in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt.

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Auch ein Rettungshubschrauber war zunächst gelandet. Angaben zum Alter und Geschlecht der Beteiligten sowie zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht machen. Ein Gutachter ist demnach vor Ort. (dpa)