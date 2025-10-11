Ehepaar verunglückt vor den Augen der Kinder – Mann stirbt

Der Wagen eines Ehepaares kollidiert bei Gifhorn aus ungeklärter Ursache mit einem Sattelzug. Der Fahrer überlebt den Unfall nicht. Nach Polizeiangaben war das Paar auf der Heimreise aus dem Urlaub.

Auf der Heimreise aus dem Urlaub ist ein 49-Jähriger bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug auf der B4 im Landkreis Gifhorn gestorben. Ein Notarzt konnte am Morgen nur noch den Tod des eingeklemmten Mannes feststellen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Die Beifahrerin, die Ehefrau des Fahrers, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute befreiten die 51-Jährige in Höhe Gifhorn-Gamsen aus dem Fahrzeugwrack. Rettungskräfte brachten auch den 55 Jahre alten Sattelzugfahrer leicht verletzt in ein Klinikum.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Halbgötter in Weiß: Hamburger Ärztin prangert Macho-Strukturen an Kliniken an

Hamburger Ärztin prangert Macho-Strukturen an Kliniken an Veddel als Klo? Seit Jahren wird der Stadtteil im Volkspark gesanglich verhöhnt. Jetzt reicht’s einer Initiative

Seit Jahren wird der Stadtteil im Volkspark gesanglich verhöhnt. Jetzt reicht’s einer Initiative Franzbrötchen-Liebe: MOPO-Leser verraten, wo es ihrer Meinung nach die besten gibt

MOPO-Leser verraten, wo es ihrer Meinung nach die besten gibt 20 Seiten Sport: St. Paulis Trainer über seine Träume, HSV kämpft um Vuskovic & ETV-Volleyballerinnen erstklassig

St. Paulis Trainer über seine Träume, HSV kämpft um Vuskovic & ETV-Volleyballerinnen erstklassig 28 Seiten Plan7: Jazzclub Birdland wird 40 & Fatih Akins bewegendes Nachkriegsdrama „Amrum“

Jazzclub Birdland wird 40 & Fatih Akins bewegendes Nachkriegsdrama „Amrum“ Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Töchter fuhren vorweg: sahen den Unfall mit an

Das Ehepaar war nach Polizeiangaben auf dem Heimweg aus dem Urlaub. „Besonders tragisch daran ist, dass die Töchter der Familie des Verstorbenen vorweg gefahren sind“, sagt der Polizeisprecher. Sie hätten unmittelbar gesehen, wie ihre Eltern verunglückten. Seelsorger betreuten die Töchter nun.

Nach Angaben des Polizeisprechers geriet das Auto des Paares gegen 5.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Lkw zusammen, der Holz transportierte. Der Lkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, geriet mit seinem Sattelzug aber in den Seitenraum und rutschte in die Böschung.

Das könnte Sie auch interessieren: Fünfjährige im Bäderland Hamburg ertrunken: Schwimmlehrerin verurteilt

Die Bergungsarbeiten des Lasters dauern noch an, die B4 ist dafür in Höhe Gifhorn-Gamsen gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist unklar. (dpa/mp)