EHEC-Alarm im Norden: Kinder nach Trinken von Rohmilch erkrankt

Leer -

Es sollte ein entspannter Urlaub auf dem Bauernhof werden – und endete mit einem Schock: Zwei Jungen sind in Ostfriesland nach dem Trinken von Rohmilch schwer erkrankt. Bei dem einen wurde eine Ehec- und Epec-Infektion festgestellt, der andere hatte einen Campylobacter-Befall.

Die Erkrankungen stehen vermutlich im Zusammenhang mit einem Urlaubsaufenthalt der Familien der beiden Jungen auf einem Bauernhof bei Leer. Das teilte das Landwirtschaftsministerium in Hannover mit. Die Behörden hätten dem Betrieb deshalb die Abgabe von Rohmilch an Endverbraucher untersagt. Auf dem Hof seien Milchproben genommen worden, die nun analysiert werden sollen. Von einer Gefahr für Verbraucher sei derzeit nicht auszugehen.

EHEC – ein lebensbedrohlicher Erreger

Die drei bei den Jungen festgestellten Erreger können schwerwiegende Durchfallerkrankungen auslösen. Besonders gefährlich können Ehec-Erkrankungen werden. 2011 hielt eine Ehec-Epidemie Hamburg in Atem. 670 Menschen erkrankten in der Hansestadt, in ganz Norddeutschland waren es knapp 3000. 53 Menschen starben.

Vor dem Hintergrund der Krankheitsfälle hat das Ministerium den Landkreis darauf hingewiesen, dass in Rohmilch Krankheitserreger vorkommen können und die Milch daher vor dem Trinken immer abgekocht werden sollte. Nur so könnten die Erreger abgetötet werden. Bauernhöfe, die Rohmilch abgeben, müssen dies bei der zuständigen Behörde anmelden und einen Abkoch-Hinweis an ihren Milch-Tankstellen oder Abgabestellen anbringen. (ng)