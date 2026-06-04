E-Scooter mit 65 km/h gestoppt – Polizei entdeckt mehrere Verstöße

Viel zu schnell und ohne Zulassung: Im Landkreis Stade hat die Polizei am Mittwoch kurz nach Mitternacht einen E-Scooter-Fahrer gestoppt, der gleich mehrere Verstöße begangen haben soll.

Gegen 0.45 Uhr fiel einer Streife auf der Kreisstraße 39 in Jork ein E-Scooter auf, der mit ungewöhnlich hoher Geschwindigkeit auf dem Radweg unterwegs war. Die Beamten wendeten und nahmen die Verfolgung auf – erst in Höhe der JVA Hahnöfersand konnten sie den Fahrer stoppen.

E-Scooter deutlich schneller als erlaubt

Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Das Versicherungskennzeichen gehörte zu einem anderen Fahrzeug. Zudem war der Roller mit 65 km/h offenbar deutlich schneller als erlaubt.

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Der 36-jährige Fahrer gab den Verstoß zu. Da er keinen Führerschein besitzt und das Modell keine Zulassung für den Straßenverkehr hat, erwarten ihn nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Der E-Scooter wurde sichergestellt.