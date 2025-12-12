Bei Hamburg: E-Scooter-Fahrer erfasst und schwerstverletzt

Schwerer Unfall im Landkreis Harburg: In Tostedt ist am Freitagnachmittag ein E-Scooter-Fahrer von einem Auto erfasst und schwerstverletzt worden.

Der Crash passierte gegen 17.30 Uhr auf der B75 auf Höhe einer Fußgängerampel an der Harburger Straße. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann die Bundesstraße vermutlich an der Ampel überqueren, als ein herannahender VW ihn frontal erfasste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb anschließend reglos auf der Fahrbahn liegen.

Mehrere Ersthelfer reagierten sofort, leisteten Hilfe und sicherten die Unfallstelle, bis Polizei und Rettungsdienst eintrafen. Der Mann wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Ob der E-Scooter-Fahrer bei Grün oder Rot überquerte, ist noch unklar – die Polizei ermittelt. Die B75 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.