E-Scooter entfacht wohl Wohnungsbrand – Hund stirbt, Mutter und Kinder verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Schapen (Landkreis Emsland) sind eine Frau und ihre drei Kinder leicht verletzt worden. Ein Hund überlebte den Brand jedoch nicht und wurde in der Wohnung tot geborgen, hieß es von der Polizei. Ein weiterer Hund wurde von der Feuerwehr demnach aus dem Gebäude gerettet und in die Obhut eines tierärztlichen Notdienstes gebracht.

Die 38 Jahre alte Mutter und ihre drei Kinder im Alter von fünf, zwölf und vierzehn Jahren brachten sich laut der Polizei selbst in Sicherheit. Zwei von ihnen erlitten eine Rauchgasintoxikation, bei den zwei anderen bestehe der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Rettungskräfte brachten die vier Bewohner in ein Krankenhaus.

Schuld war wohl ein E-Scooter

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet vermutlich ein im Eingangsbereich abgestellter E-Scooter in Brand. Die Mutter sei von einem lauten Knall geweckt worden und habe daraufhin den aus dem Hauswirtschaftsraum aufsteigenden Rauch bemerkt. Den Angaben zufolge war beim Eintreffen der Feuerwehr keine offene Flammenbildung mehr erkennbar, es gab allerdings eine erhebliche Rauchentwicklung.

Das könnte Sie auch interessieren: Brand in Restaurant bei Hamburg mit 120 Gästen: Riesen-Schaden, mehrere Verletzte

Warum es gebrannt hat, sei bisher noch unklar, die Polizei ermittle nun. Die Beamten schätzen den Schaden auf knapp 100.000 Euro. (mp/dpa)