Fast vier von zehn Menschen in Niedersachsen haben laut einer Umfrage inzwischen ein E-Bike. Das ist der höchste Wert aller Bundesländer, wie aus der repräsentativen Befragung des Instituts Civey im Auftrag des Stromkonzerns Eon hervorgeht. In Bremen ist demnach etwas weniger als jeder Dritte im Besitz von E-Bikes – mehr als in jedem anderen Stadtstaat.

In Deutschland besitzt demnach fast jeder Dritte ein elektrisches Rad. Damit habe sich der Anteil an E-Bike-Fahrern seit Beginn der Erhebung 2020 bundesweit mehr als verdoppelt (von 15,2 auf 31,4 Prozent). Auf Niedersachsen mit 39,4 Prozent folgten im Ländervergleich Nordrhein-Westfalen (34,1), Bayern (33,7) und Schleswig-Holstein (33,2). Bremen liegt mit 30,7 Prozent auf dem siebten Platz. Hamburg liegt mit 24 Prozent eher im hinteren Feld. Mit Abstand am wenigsten E-Bike-Besitzer gibt es in der Hauptstadt Berlin mit einer Quote von 15,1 Prozent.

E-Bikes sind in Niedersachsen am beliebtesten

Anzeige

Auch bei den Städten und Kreisen liegt Niedersachsen vorn. In den Landkreisen Emsland, Cloppenburg und Grafschaft Bentheim ist der Anteil an E-Bikern bundesweit am höchsten. Jeweils mehr als jeder Zweite besitzt dort ein E‑Fahrrad. Die restlichen Top-20-Landkreise stammen allesamt aus Niedersachsen oder NRW.

Besonders viele E-Fahrräder kamen laut der Umfrage bundesweit bei Menschen zwischen 18 und 29 Jahren im vergangenen Jahr hinzu. Gut vier von zehn Befragten nutzen ihre Elektroräder demnach auch für Strecken, die sie sonst mit dem Auto fahren würden. Fast die Hälfte der E-Bike-Fahrer verzichtet zudem seit dem Kauf auf herkömmliche Fahrräder.

Anzeige

Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsunternehmen Civey online vom 8. bis 23. Juli bis zu 30.000 deutsche Bürger ab 18 Jahren sowie 2500 Besitzerinnen und -besitzer von E-Bikes und Pedelecs. Die Ergebnisse sind Eon zufolge repräsentativ. (dpa/mp)