E-Bike-Fahrer (80) übersieht Motorrad – tot

Ein Mann auf einem E-Bike will eine Straße überqueren und übersieht ein Motorrad. Es kommt zu einem Zusammenstoß – mit tödlichen Folgen für den 80-Jährigen.

Nach der Kollision eines E-Bikes und eines Motorrades in Lastrup (Landkreis Cloppenburg) am Samstag ist ein 80 Jahre alter Mann gestorben. Er erlag am Abend in einem Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Mann kreuzte ersten Erkenntnissen zufolge gegen 15.30 Uhr mit einem E-Bike eine Straße und übersah ein Motorrad. Daraufhin stießen beide Fahrzeuge zusammen. Er sowie der 16-jährige Fahrer und dessen gleichaltriger Beifahrer stürzten. Die beiden Jugendlichen verletzten sich leicht. Sanitäter brachten den E-Bike-Fahrer zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er später seinen Verletzungen erlag. (dpa/mp)