E-Auto in Flammen: Nächtlicher Feuer-Schock nahe Hamburg

Mitten in der Nacht ist in Stade ein Elektroauto komplett ausgebrannt. Gegen 2.30 Uhr meldeten Anwohner der Horststraße in Stade einen brennenden Mercedes EQA – als Feuerwehr und Polizei eintrafen, loderten aus dem Wagen bereits hohe Flammen.

In der Nacht auf Mittwoch brannte es in Stade plötzlich lichterloh! Alarmierte Einsatzkräfte der Stader Feuerwehr konnten den Brand zwar löschen, von dem E-Auto blieb allerdings nichts mehr zu retten: Totalschaden. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Warum das E-Auto Feuer fing, ist bislang völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise unter 04141 / 102212. (ls/mp)