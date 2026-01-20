E-Auto-Boom bei Volkswagen: Jetzt dreht sich der Automarkt

Volkswagen zieht seine Absatzbilanz für 2025. Der Konzern lieferte fast neun Millionen Fahrzeuge aus. Besonders Elektroautos sorgten für Wachstum.

Der Volkswagen-Konzern hat damit sein Vorjahresniveau nahezu gehalten. Insgesamt übergaben die Wolfsburger 8,98 Millionen Fahrzeuge an Kunden, ein Minus von 0,5 Prozent gegenüber 2024, wie der Konzern sagte. Zuwächsen in Europa und Südamerika standen Rückgänge in China und Nordamerika gegenüber.

In Europa: Volkswagen liefert fast 4 Millionen Autos aus

In Europa stiegen die Auslieferungen um 4,5 Prozent auf 3,94 Millionen Fahrzeuge. Besonders stark legte der Konzern bei vollelektrischen Fahrzeugen zu: Die weltweiten Auslieferungen von batterieelektrischen Autos (BEV) erhöhten sich um 32 Prozent auf 983.100 Fahrzeuge, in Europa sogar um rund 66 Prozent.

Deutlich nach oben ging auch der Auftragseingang. In Europa lagen die BEV-Bestellungen rund 55 Prozent über dem Vorjahr. Der Auftragsbestand für Elektroautos wuchs dort um 21 Prozent auf mehr als 200.000 Fahrzeuge. Der Anteil vollelektrischer Modelle am gesamten Auftragsbestand beträgt inzwischen rund 22 Prozent. Über alle Antriebsarten hinweg stiegen die Auftragseingänge in Europa um etwa 13 Prozent.

Konzernchef Oliver Blume sprach von einer robusten Entwicklung in einem anspruchsvollen Marktumfeld. „Mit rund neun Millionen ausgelieferten Fahrzeugen bleibt unser Absatz stabil“, sagte Blume. Die neuen Modelle erhielten eine gute Resonanz, zudem werde die Produktoffensive 2026 fortgesetzt. (mp/dpa)