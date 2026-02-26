Dürfen in der katholischen Messe bald Frauen predigen?

In einer katholischen Messe dürfen Laien offiziell keine Predigt halten. Geht es nach den Bischöfen, soll sich das bald ändern. Aber das können sie nicht alleine entscheiden.

In Deutschlands katholischen Kirchen sollen bald auch Laien in einer Eucharistiefeier predigen dürfen. Bislang war dies offiziell nicht gestattet.

Nun wollen die Bischöfe im Vatikan um Zustimmung für eine neue Predigtordnung bitten. Der neue Vorsitzende der Bischofskonferenz (DBK), Heiner Wilmer aus Hildesheim, werde dieses Thema beim „nächsten Besuch in Rom“ mitnehmen, vor Ort im Gespräch erläutern und dafür werben, gab die Bischofskonferenz in Würzburg bekannt.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: 400 Jahre Reeperbahn: Hier lebt der alte Kiez weiter

Hier lebt der alte Kiez weiter Der Kampf um die Elbchaussee: Autofahrer gegen Radfahrer

Autofahrer gegen Radfahrer Eigenbedarf: Millionärstochter klagt Rentnerin aus der Wohnung

Millionärstochter klagt Rentnerin aus der Wohnung Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Der neue Sturm-Plan des HSV & Fan-Liebling Fujita offen wie nie über St. Pauli

Der neue Sturm-Plan des HSV & Fan-Liebling Fujita offen wie nie über St. Pauli 28 Seiten Plan 7: Musical „Zurück in die Zukunft” feiert Premiere & Sean Paul vertreibt unseren Winterblues

Laienpredigt bisher nicht in katholischer Messe möglich

Demnach sollen in Messen nicht nur Priester predigen dürfen, sondern auch „andere geistlich qualifizierte Männer und Frauen, die vom Bischof beauftragt sind“. Bereits jetzt gibt es in der katholischen Kirche etwa das Berufsfeld der Pastoralreferentinnen und -referenten, die ein Theologiestudium und eine entsprechende seelsorgerische Ausbildung absolviert haben. Sie dürfen bislang etwa in Wortgottesdiensten oder Andachten predigen, offiziell aber nicht in Eucharistiefeiern.

Das könnte Sie auch interessieren: Comeback des Christentums: „Stellen ein Erstarken fest – in reaktionärer Version“

Die Laienpredigt – und damit auch eine Möglichkeit für Frauen, sich in katholischen Gottesdiensten stärker einzubringen – war beim Reformprozess Synodaler Weg 2023 beschlossen worden. (mp/dpa)