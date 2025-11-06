Dubai-Schokolade entpuppt sich als Riesenmenge Drogen

Süßigkeit mit Nebenwirkungen: Im Kühlschrank eines mutmaßlichen Drogenschmugglers haben Zollbeamte eine skurrile Entdeckung gemacht – als Dubai-Schokolade getarntes Haschisch.

Vor zwei Wochen hätten die Beamten eine Frachtsendung aus Spanien kontrolliert, gab das Zollfahndungsamt Hannover am Mittwoch bekannt. Dabei seien „Ungereimtheiten“ aufgefallen.

Tatsächlich entdeckten die Fahnder in der Sendung etwa 53 Kilogramm Marihuana. Daraufhin wurde die Wohnung eines 20-Jährigen in Oyten im niedersächsischen Landkreis Verden durchsucht.

Zoll findet 20 Kilogramm Haschisch in Oyten

In der Wohnung des mutmaßlichen Drogenschmugglers fanden die Zollfahnder 20 Kilogramm Haschisch im Kühlschrank – verpackt als Dubai-Schokolade. Zollfahndungsamt Hannover In der Wohnung des mutmaßlichen Drogenschmugglers fanden die Zollfahnder 20 Kilogramm Haschisch im Kühlschrank – verpackt als Dubai-Schokolade.

In der Wohnung seien die Ermittler auf weitere 20 Kilogramm Haschisch im Kühlschrank des mutmaßlichen Drogenschmugglers gestoßen, sagte Guido Mäke, der Sprecher des Zollfahndungsamtes Hannover. „Die aufgefundenen Drogen waren als Dubai-Schokolade getarnt verpackt und zum Weiterverkauf vorbereitet.“ Der Straßenverkaufswert der Drogen beläuft sich demnach auf insgesamt rund 900.000 Euro.

Mutmaßlicher Drogenschmuggler in U-Haft

Die Einsatzkräfte nahmen den jungen Mann fest und führten ihn einem Haftrichter vor. Nun sitzt der mutmaßliche Haschisch-Schmuggler in Untersuchungshaft. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte erst jetzt über den Fall berichtet werden, so das Zollfahndungsamt. (dpa/ee)