Fünf Menschen, darunter zwei Kinder, werden bei Unfall im Landkreis Harburg verletzt. Nicht der erste Einsatz dort für die Polizei.

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagnachmittag in Holtorfsloh im Landkreis Harburg fünf Personen, darunter zwei Kinder, verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei kollidierten gegen 14.:20 Uhr an der Kreuzung Brackeler Straße/Hanstedter Straße zwischen Holtorfsloh und Brackel zwei PKW.

Ein Toyota war aus Richtung Brackel kommend in Richtung Holtorfsloh unterwegs. Ein Renault soll von der Hanstedter Straße auf die Brackeler Straße gefahren sein. Der Toyota wurde dabei seitlich getroffen und in der Folge gegen ein Verkehrsschild geschleudert.

Landkreis Harburg: Insassen verlassen Autos selbstständig

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Die beiden Insassen des Toyota, ein Mann und eine Frau, wurden schwer verletzt. Im Renault befanden sich eine Frau und zwei Kinder. Alle drei erlitten leichte Verletzungen und wurden von Sanitätern versorgt. Die fünf Personen hatten die Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß bereits selbstständig verlassen, bevor die Feuerwehr eintraf.

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Die Brackeler Straße wurde während der Rettungsarbeiten voll gesperrt. Bereits am Vorabend hatte sich im 1,5 Kilometer entfernten Brackel ein tödlicher Kreuzungsunfall ereignet, bei dem eine 61 Jahre alte Frau ums Leben kam.

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Weitere Unfälle an gleicher Stelle

An der gleichen Unfallstelle wie am Samstagnachmittag soll es bereits einen Tag zuvor zu einem Kreuzungsunfall gekommen sein, teilte die Polizei mit. Bei allen drei Unfällen prüft die Polizei, ob ein Vorfahrtsverstoß die Unglücksursache ist.