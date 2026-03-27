Wenn Neu Wulmstorf auf einmal in New York wirbt: „Sorry, Amerika!“

Das niedersächsische Unternehmen „Zum Dorfkrug“ ist für eine Werbekampagne zu seinem neuen Ranch-Dressing mit einem Media-Preis ausgezeichnet worden. Im vergangenen Juli bewarben sie das neue Produkt provokant auf dem Times Square in New York als „das am besten schmeckende Ranch-Dressing“.

Entwickelt wurde die Idee gemeinsam mit Weischer.OOH und Pilot Berlin. Auffällig: Das vergleichsweise geringe Budget von rund 14.000 Euro wurde gezielt in eine einzelne, aufsehenerregende Maßnahme investiert. Dafür erhielt das Unternehmen aus Neu Wulmstorf jetzt auch den Media-Preis in der Kategorie „Media-Idee Werbung im öffentlichen Raum“.

Zum Dorfkrug-Werbung auf dem Times Square

Kern der Kampagne war eine große digitale Werbefläche am Times Square in New York. Dort warb das Unternehmen mit dem Slogan „SORRY, AMERICA! THE BEST TASTING RANCH IS ONLY AVAILABLE IN GERMANY. YET.“ Die Botschaft: Das „bestschmeckende Ranch-Dressing“ sei derzeit nur in Deutschland erhältlich.

100 Amerikaner wählten Ranch-Dressing zum Testsieger

Hintergrund ist die Markteinführung einer Ranch-Salatsoße – ein Geschmack, der in den USA weitverbreitet ist, in Deutschland bislang aber kaum. Vorab hatte „Zum Dorfkrug“ eine Blindverkostung mit mehr als 100 US-Amerikanerinnen und -Amerikanern in Deutschland durchgeführt. 57 Prozent entschieden sich dabei für das Produkt aus Neu Wulmstorf.

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Die Kampagne zielte weniger auf den US-Markt selbst als auf Aufmerksamkeit in Deutschland. Laut Unternehmen war es der bislang erfolgreichste Produktstart. (mp)