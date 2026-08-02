Nach einem Unfall mit Überschlag wird die A1 in eine Richtung gesperrt. Ein Fahrer will die Rettungsgasse nutzen, die Polizei greift ein.

Die Polizei hat einen Autofahrer gestoppt, der mit seinem Wagen auf der A1 bei Osnabrück durch eine Rettungsgasse gefahren ist. Zuvor habe sich eine Frau mit ihrem Auto zwischen dem Kreuz Osnabrück-Nord und der Anschlussstelle Osnabrück Hafen überschlagen, teilte die Polizei mit. Die Frau und ihr Beifahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die A1 wurde den Angaben zufolge in Fahrtrichtung Süden kurzzeitig voll gesperrt.

Der Autofahrer habe versucht, am Samstagabend auf der Rettungsgasse durch die Unfallstelle zu fahren. Als die Beamten ihn anhielten, störten laut Polizei zwei alkoholisierte Mitfahrer den Einsatz. Einer von ihnen sei immer wieder ausgestiegen und habe sich auf die Autobahn gestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen seinen Mitfahrer werde wegen des wiederholten Betretens der Autobahn und des Missachtens von Zeichen und Weisungen der Polizisten ermittelt. (dpa/mp)