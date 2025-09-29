Drei Verletzte bei Unfall mit Stadtbahn – Zeugen gesucht

Ein Lastwagen biegt an einer Kreuzung in Hannover ab – und wird von einer Stadtbahn erfasst. Drei Menschen werden verletzt, einer davon schwer. Die Polizei untersucht nun die Umstände des Unfalls und sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Ermittlungen sei der 67 Jahre alte Lastwagenfahrer am Freitag trotz roter Ampel auf die Kreuzung gefahren, teilte die Behörde mit.

Lastwagenfahrer bei Unfall in Hannover schwer verletzt

Die Polizei untersuche die genauen Umstände, gesucht würden nun Zeugen des Unfalls, vor allem Fahrgäste der betroffenen Stadtbahn. Der 67-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, die 22 Jahre alte Stadtbahnfahrerin und ein 66 Jahre alter Fahrgast wurden leicht verletzt.

Laut Polizei wollte der Lastwagenfahrer mit seinem Transporter an der Kreuzung nach rechts abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der parallel in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn. Nach früheren Angaben eines Feuerwehrsprechers entgleiste ein Triebwagen der Bahn. (dpa/mp)