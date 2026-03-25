Drei Lastwagen krachen auf A1 ineinander – zwei Schwerverletzte

Zu dem schweren Unfall zwischen den drei Lastwagen kam es in der Nähe von Bremen. Was bisher bekannt ist:

Drei Lastwagen sind auf der Autobahn 1 bei Bremen ineinander gefahren. Dabei wurden die Fahrer teils schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum ist die Autobahn in Richtung Hamburg gesperrt. Die A1 wurde am Unfallort gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist noch nicht bekannt.

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Auf Bildern waren die komplett deformierten Sattelauflieger der Lastwagen zu sehen. Ladung, Trümmerteile und Bindemittel sind auf der Autobahn verteilt. Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz. Auch Hubschrauber sind auf der Autobahn gelandet. (dpa/mp)