Polizei und Rettungsdienst im Einsatz (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Fotostand | Fotostand / Gelhot

  • Ganderkesee

Dramatischer Unfall: Auto kracht gegen Baum – Fahrerin stirbt

Eine 66 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf einer Landstraße in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg ums Leben gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam die Frau mit ihrem Kleinwagen im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum.

Der Wagen prallte ab und landete schließlich auf dem Dach auf der Fahrbahn. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Fahrerin aus dem Wagen. Sie starb am Unfallort. Nach dem Unfall wurde die Straße zeitweise vollständig gesperrt. (dpa/mp)

