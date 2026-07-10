Kollision mit dem Gegenverkehr und Kontrollverlust auf der Autobahn: Im Landkreis Rotenburg enden zwei Fahrten dramatisch. Was ist passiert?

Gleich zweimal hat es im Landkreis Rotenburg gekracht. Zwei Männer wurden nach Unfällen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zunächst ereignete sich laut Polizei auf der B5 bei Hassendorf (Landkreis Rotenburg) ein Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 69-Jähriger geriet demnach am Donnerstagmittag mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte mit dem Auto eines 37-Jährigen zusammen. Dieser erlitt den Angaben zufolge durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, jedoch wurde seine 77-jährige Beifahrerin leicht verletzt, wie es weiter hieß. Warum der Mann in den Gegenverkehr geriet, wird ermittelt.

Wenige Stunden später kam es auch auf der A1 bei Elsdorf (Landkreis Rotenburg) in Richtung Bremen zu einem schweren Motorradunfall. Der 20-jährige Motorradfahrer verlor laut Polizei beim Auffahren auf die Autobahn die Kontrolle über sein Motorrad und wurde auf den linken Streifen der Autobahn geschleudert. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zu schnell unterwegs war. Auch er sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. (dpa/mp)