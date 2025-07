Drama vor den Toren Hamburgs: Mann (37) badet nachts im See – und stirbt

Ein 37 Jahre alter Mann ist bei einem nächtlichen Bad in einem See in der Gemeinde Seevetal (Landkreis Harburg) untergegangen und später in einem Krankenhaus gestorben.

Wie die Polizei sagte, war der Mann in der Nacht zum Sonntag am Maschener Moorsee baden gegangen. Zuvor hatte er am Ufer mit einem Bekannten Alkohol getrunken.

„Vor den Augen seines am Ufer wartenden Bekannten ging der 37-Jährige plötzlich unter“, teilten die Beamten mit. Alarmierte Feuerwehrleute rückten an. Sie konnten den Mann mit einem Boot „nach kurzer Zeit“ aus dem Wasser bergen. Rettungskräfte brachten den 37-Jährigen in ein Krankenhaus, während sie ihn reanimierten. Dort starb der Mann kurz darauf. (dpa/mp)