Drama im Norden: Teenie (14) kracht mit Roller gegen Auto – tot

Schrecklicher Unfall im Kreis Cloppenburg: Ohne auf die Vorfahrtsregeln zu achten, überquerte ein Jugendlicher laut Polizei am Abend eine Kreuzung. Das hatte tödliche Folgen.

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 14 Jahre alter Jugendlicher in Saterland (Landkreis Cloppenburg) gestorben. Der Jugendliche wollte am Mittwochabend mit seinem Roller eine Kreuzung überqueren und nahm dabei einem 42-jährigen Autofahrer die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte.

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Daraufhin kam es zu dem Zusammenstoß, bei dem der 14-Jährige so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle starb. (dpa/mp)