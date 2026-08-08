Fünf Schiffbrüchige, darunter zwei Kinder, wurden am Freitag vor der Küste Cuxhavens gerettet. Es gab einen Motorschaden – dann lief das Boot auf eine Steinbuhne.

Mit einem Tochterboot wurden die Schiffbrüchigen gerettet. Die Seenotretter - DGzRS

Viel zu tun für die Seenotretter der Station Cuxhaven der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS): Gleich zweimal mussten die Kräfte am Freitagabend ausrücken. In einem Fall waren fünf Menschen in Lebensgefahr, darunter drei Kinder.

Der Skipper eines Motorboots meldete sich gegen 18.15 Uhr bei der von der DGzRS betriebenen Rettungsleitstelle. Vor der Küste Cuxhavens habe sein Boot einen Motorschaden erlitten, danach sei das rund 13 Meter lange Boot bei ruhiger See auf eine Steinbuhne gestoßen und habe leckgeschlagen.

Motorboot vor Cuxhaven: „Viel Wasser drang ein“

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„Viel Wasser drang ein“, sagte ein Sprecher der DGzRS. „Mittlerweile war das Boot an dem aus Steinen bestehenden Leitdamm festgekommen.“

Umgehend wurde Alarm ausgelöst und Hilfe entsandt, darunter ein Rettungshubschrauber der Deutschen Marine. Das Schiff „Anneliese Kramer“, dessen Crew zu der Zeit noch auf einem anderen Schiff wegen Maschinenproblemen aushalf, machte sich umgehend auf den Weg nach Cuxhaven.

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Am Unglücksort angekommen, näherten sich die Seenotretter mit dem Tochterboot vorsichtig dem Havaristen. Mit einer sogenannten Lenzpumpe versuchten sie noch, den Wassereinbruch in den Griff zu bekommen. Doch dieser war zu stark. Der Sprecher: „Wellen schlugen schon in das langsam zur Seite kippende Motorboot. Es musste aufgegeben werden.“

Wasserschutzpolizei ermittelt

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Die Schiffbrüchigen – zwei Erwachsene und drei Kinder – wurden mit dem Tochterboot an Land gebracht, ihre Habseligkeiten wurden im Schlepp mit einem kleinen Schlauchboot transportiert. Der Rettungshubschrauber konnte abdrehen.

Die zuständige Wasserschutzpolizei Cuxhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und will nun die genaue Unfallursache klären. Über die Bergung des Motorboots entscheidet der Besitzer.

Etwa zeitgleich gab es auch für die Kräfte der DGzRS-Station Bremerhaven einen Rettungseinsatz: Ein Seemann an Bord des unter zyprischer Flagge fahrenden Bunkerschiffs „Kairos“, das in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) vor Anker lag, brauchte Hilfe.

Nordenham: verletzter Seemann gerettet

Der Seemann habe sich eine Gesichtsverletzung zugezogen, so der Sprecher der Seenotretter. „Der 35-Jährige benötigte umgehend medizinische Hilfe.“ Er wurde an Land gebracht und an die Besatzung eines Rettungswagens übergeben. Die Hintergründe der Verletzung sind nicht bekannt.