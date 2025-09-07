Drama am See: Taucher rettet 19-Jährigen nach Badeunfall

Glück im Unglück: Ein junger Mann ist beim Baden in einem See in Ostfriesland in Lebensgefahr geraten. Der 19-Jährige konnte gerettet werden – weil gerade zufällig ein Taucher in der Nähe war.

Der 19-Jährige verunglückte beim Baden in einem See im ostfriesischen Tannenhausen bei Aurich. Rettungskräfte waren am Samstagnachmittag alarmiert worden, weil der Mann in dem See plötzlich untergegangen war, wie die Polizei mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: Zugemauerte Türen, lose Kabel, Risse: Eppendorfer wohnt seit Jahren auf Baustelle

Ein Taucher, der zufällig an dem Gewässer war, fand den 19-Jährigen im Wasser, brachte ihn ans Ufer und begann sofort mit einer Wiederbelebung. Rettungskräfte flogen den jungen Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Er wurde lebensgefährlich verletzt. (dpa)