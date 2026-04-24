Doppelter Unfall auf Bundesstraße: Drei Verletzte

Doppelter Unfall im Landkreis Cloppenburg: Eine Autofahrerin ist auf der Bundesstraße 27 bei Sedelsberg schwer verletzt worden. Zwei weitere Beteiligte erlitten leichte Verletzungen.

Laut Polizei war die 37-Jährige am Donnerstagabend mit ihrem Auto auf der rechten Spur eines zweispurigen Abschnitts der Strecke in Richtung Leer unterwegs, als ein 29 Jahre alter Fahrer auf ihren Wagen auffuhr. Dadurch geriet sein Wagen auf die linke Spur, wo er von einem weiteren Fahrzeug gerammt wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Medizinischer Notfall am Lenkrad: Mann fährt plötzlich in Graben

Bei diesem zweiten Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die Bundesstraße blieb nach den beiden Unfällen bei Sedelsberg mehrere Stunden lang in beiden Richtungen gesperrt. (dpa/mp)