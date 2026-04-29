Kind fährt mit Hoverboard auf die Straße, Auto überfährt ihn – Lebensgefahr

Im emsländischen Dörpen kam es zu einem dramatischen Unfall: Ein Kind ist mit seinem Hoverboard von dem Gehweg auf die Straße gefahren – direkt vor ein Auto. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist im emsländischen Dörpen ein acht Jahre alter Junge lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Osnabrück gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin.

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Ihren Angaben zufolge war der Junge mit einem Hoverboard mit Sitzauflage unterwegs und habe plötzlich den Gehweg verlassen, um auf die andere Straßenseite zu fahren. Dabei habe er von rechts den Weg eines 62 Jahre alten Autofahrers gekreuzt, wodurch das Kind frontal von dem Auto erfasst wurde. (dpa/mp)