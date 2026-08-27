Nach widersprüchlichen DNA-Ergebnissen gibt es nun Klarheit im Fall des Buckelwals Timmy. Ein genetischer Abgleich der Proben aus China kommt zu einer Übereinstimmung von 99,91 Prozent. Damit spricht nach Einschätzung des beauftragten Genetikers alles dafür, dass es sich bei dem auf Anholt gefundenen Tier tatsächlich um Timmy handelt.

Die Frage nach dem Verbleib des Wals hatte zuletzt für Spekulationen gesorgt. Timmy war nach einer spektakulären Rettungsaktion auf einer Barge aus der Ostsee gebracht worden. Später wurde auf der dänischen Insel Anholt ein toter Buckelwal gefunden. Äußere Merkmale und die Daten des Trackers hatten bereits darauf hingedeutet, dass Timmy verendet sein könnte. Offen blieb jedoch, ob der Kadaver tatsächlich zu ihm gehörte.

Proben aus China von guter Qualität

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Nun hat Prof. Dr. Bertram Brenig, Genetiker an der Universität Göttingen, die vorliegenden Daten erneut ausgewertet. In seinem vierseitigen Untersuchungsbericht kommt er nach der bioinformatischen Untersuchung auf eine Übereinstimmung der beiden Datensätze von 99,91 Prozent. Verglichen wurden dabei die Probe von Timmy, die auf der Barge genommen wurde, und die Probe des auf Anholt gefundenen Wals. Die „Bild“ berichtete zuerst.

Brenig weist in seinem Bericht allerdings darauf hin, dass er die Proben selbst nicht untersucht hat und deshalb keine Aussage über deren Herkunft treffen kann. Die vom Labor in China gelieferten Daten seien nach seiner Einschätzung jedoch von guter Qualität.

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Auch eine weitere Frage konnte durch die genetische Untersuchung geklärt werden: Bei beiden Proben handelt es sich um ein weibliches Tier. Timmy war demnach ein Wal-Weibchen. (rei)