DLRG zieht Zwischenbilanz: Darum gab es dieses Jahr weniger Badetote in Niedersachsen

Bad Nenndorf -

Erfreuliche Nachrichten aus Niedersachsen: Die Zahl der Badetoten ist in diesem Jahr deutlich unter der Marke des Vorjahres. Bis Ende Juli waren in ganz Niedersachsen 29 Personen in den Binnen-Gewässern und an der Nordsee ertrunken – 2018 waren es zum selben Zeitpunkt 41.

Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervor. Als einen Grund für die niedrigen Zahlen machen die Lebensretter das Wetter verantwortlich. Im vergangenen Jahr war es deutlich früher heiß, nicht erst ab Mitte Juli wie in diesem Jahr.

Je später es heiß wird, desto weniger Tote

23 der Ertrunkenen Personen seien Männer gewesen, nur sechs Frauen sind unter den Opfern. Die DLRG kritisiert in dem Bericht zudem die schlechten Schwimmfähigkeiten vieler Kinder. Etwa 40 Prozent der Kinder würden nach der Grundschule schwimmen können, heißt es in dem Bericht der Retter.

Risikogruppen: Schüler und Geflüchtete

Zum Vergleich: In den 1990er Jahren konnten noch 90 Prozent der Kinder im Grundschulalter Schwimmen. Ebenso für Todesfälle sorgt Alkoholkonsum und Selbstüberschätzung. Als Risikogruppe benennt die DLRG zudem neben Schülern Geflüchtete. Fast alle der Geflüchteten, die in diesem Jahr ertranken, seien Nichtschwimmer gewesen, heißt es in dem Bericht.

Badeunfälle an der Ostsee häufen sich

In der Ostsee sind allein am vergangenen Wochenende drei Menschen ertrunken, alle im Bereich der sogenannten Scharbeutzer „Kammer“. Grund ist die ausgeprägte Strömung, erklärt Robin Wendt, Referatsleiter der Verbandskommunikation beim DLRG in Schleswig-Holstein. „Der Nordostwind drückt das Wasser in die Bucht rein und das muss auch irgendwie wieder abfließen. Dabei kommt es zur Unterströmung.“

Vergleichende Erhebungen zur diesjährigen Zahl der Badetoten in Schleswig-Holstein stehen derzeit aber noch aus.