Es sind einfach zu viele Verstöße: Ein 24-Jähriger mit E-Scooter lässt sich so einiges zuschulden kommen – und muss am Ende laufen.

Fahrverbot, kein Versicherungsschutz und 1,44 Promille: Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einer Polizeikontrolle im Landkreis Hildesheim gleich mit mehreren Verstößen aufgeflogen.

Nach Hinweis eines Zeugen hätten die Beamten den 24-Jährigen mit „auffälliger” Fahrweise in der Nacht kontrolliert, teilte die Polizei mit. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der E-Scooter keinen Versicherungsschutz hatte und der junge Mann ein Fahrverbot für sämtliche Kraftfahrzeuge. Außerdem war er betrunken, wie ein Atemtest ergab.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Der E-Scooter wurde beschlagnahmt, der Mann nach einer Blutentnahme gehen gelassen – aber nur zu Fuß (dpa/mp).