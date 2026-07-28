Im Norden

Diese E-Scooter-Fahrt war eine richtig dumme Idee

Im Landkreis Hildesheim hat ein Fahrer mit E-Roller gleich drei Verstöße eingeräumt. (Symbolbild)
(Symbolbild)

Es sind einfach zu viele Verstöße: Ein 24-Jähriger mit E-Scooter lässt sich so einiges zuschulden kommen – und muss am Ende laufen.

Fahrverbot, kein Versicherungsschutz und 1,44 Promille: Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einer Polizeikontrolle im Landkreis Hildesheim gleich mit mehreren Verstößen aufgeflogen.

Nach Hinweis eines Zeugen hätten die Beamten den 24-Jährigen mit „auffälliger” Fahrweise in der Nacht kontrolliert, teilte die Polizei mit. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der E-Scooter keinen Versicherungsschutz hatte und der junge Mann ein Fahrverbot für sämtliche Kraftfahrzeuge. Außerdem war er betrunken, wie ein Atemtest ergab. 

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Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Der E-Scooter wurde beschlagnahmt, der Mann nach einer Blutentnahme gehen gelassen – aber nur zu Fuß (dpa/mp).

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