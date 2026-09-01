Unbekannte haben rund 900 Liter Diesel aus drei Lokomotiven am Bahnhof Osterholz-Scharmbeck abgezapft. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 2000 Euro, wie die Bundespolizei mitteilte.

Am Montagmorgen bemerkte ein Triebfahrzeugführer, dass aus seiner Lok Treibstoff fehlte. Später stellte sich heraus, dass die Täter auch aus zwei weiteren Lokomotiven Diesel gestohlen hatten. Die Bundespolizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls.

Doch der gestohlene Lok-Diesel ist nicht für herkömmliche Pkw geeignet. Die Deutsche Bahn erklärt auf MOPO-Nachfrage, dass sich der für Lokomotiven verwendete Diesel in Zusammensetzung, Zusatzstoffen, Schwefelgehalt, Schmierfähigkeit und Cetanzahl von normalem Pkw-Diesel unterscheidet. Pkw-Motoren und ihre Abgasnachbehandlung seien genau auf normgerechten Kraftstoff abgestimmt. (dpa/js)