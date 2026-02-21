Diebe fahren mit Auto in Juweliergeschäft und räumen Vitrinen aus

Erst vergangene Woche kam es zu einem Einbruch in den Tresorraum einer Bank in Stuhr bei Bremen. Nun sorgt ein weiterer Einbruch in der Gemeinde für Aufsehen: Drei Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gefahren und haben mehrere Vitrinen ausgeräumt.

Was und wie viel gestohlen worden sei, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, man gehe aber davon aus, dass einiges leergeräumt worden sei, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach Angaben eines dpa-Reporters war eine Vitrine beschädigt und leer, in einer weiteren lag noch eine Uhr.

Einbruch in Juweliergeschäft: Auto war gestohlen

Die Eingangstür war zerstört, das Auto stand im Ladeninneren. Der Wagen und das Kennzeichen waren nach Angaben der Polizei gestohlen worden.

Es handele sich um drei unbekannte Täter, die nach ersten Erkenntnissen zu Fuß geflüchtet seien. Die Polizei untersucht den Fall vor Ort, noch sind jedoch viele Hintergründe unklar. Erst in der vergangenen Woche war es in einer Bank in Stuhr zu einem Einbruch gekommen, bei dem mehrere Schließfächer aufgebrochen wurden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gebe, werde geprüft. (dpa/mp)