mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Drei Unbekannte sind mit einem Auto in ein Juweliergeschäft in Stuhr gefahren und haben dort mehrere Vitrinen ausgeräumt.

Drei Unbekannte sind mit einem Auto in ein Juweliergeschäft in Stuhr gefahren und haben dort mehrere Vitrinen ausgeräumt. Foto: picture alliance/dpa | Kai Moorschlatt

  • Stuhr

Diebe fahren mit Auto in Juweliergeschäft und räumen Vitrinen aus

Erst vergangene Woche kam es zu einem Einbruch in den Tresorraum einer Bank in Stuhr bei Bremen. Nun sorgt ein weiterer Einbruch in der Gemeinde für Aufsehen: Drei Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gefahren und haben mehrere Vitrinen ausgeräumt.

Was und wie viel gestohlen worden sei, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, man gehe aber davon aus, dass einiges leergeräumt worden sei, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach Angaben eines dpa-Reporters war eine Vitrine beschädigt und leer, in einer weiteren lag noch eine Uhr.

Einbruch in Juweliergeschäft: Auto war gestohlen

Die Eingangstür war zerstört, das Auto stand im Ladeninneren. Der Wagen und das Kennzeichen waren nach Angaben der Polizei gestohlen worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Drogen-Razzien: Schwerbewaffnete Polizisten stürmen Objekte in Hamburg

Es handele sich um drei unbekannte Täter, die nach ersten Erkenntnissen zu Fuß geflüchtet seien. Die Polizei untersucht den Fall vor Ort, noch sind jedoch viele Hintergründe unklar. Erst in der vergangenen Woche war es in einer Bank in Stuhr zu einem Einbruch gekommen, bei dem mehrere Schließfächer aufgebrochen wurden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gebe, werde geprüft. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test