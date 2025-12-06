mopo plus logo
Ein Dieb stiehlt die Schokolade aus einem Nikolausschuh (Symbolbild).

Ein Dieb stiehlt die Schokolade aus einem Nikolausschuh (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

  • Westerstede

Gemein: Dieb stiehlt Kindern Schokolade aus den Nikolaus-Stiefeln

Ein Unbekannter hat die Nikolausgeschenke von zwei Jungs aus Westerstede (Landkreis Ammerland) gestohlen. Voller Vorfreude hatten die sieben und zehn Jahre alten Brüder am Freitagabend ihre Stiefel vor den Nebeneingang ihres Wohnhauses gestellt, wie die Polizei sagte.

Am Nikolausmorgen stellten die Jungs zusammen mit ihrem Vater dann fest, dass jemand die Schokolade sowie zwei kleine Spielzeuge aus den Stiefeln gestohlen hatte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. (dpa)

