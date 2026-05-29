Hunderte Strohballen brennen – Großeinsatz im Hamburger Umland

Am Freitagnachmittag stand in Deinste (Landkreis Stade) ein Strohlager mit mehreren hundert Strohballen in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Laut ersten Angaben brachen die Flammen gegen 14.30 Uhr am Torfweg aus und erfassten den Unterstand sowie einen angrenzenden Schuppen. Mehr als zehn Feuerwehren waren im Einsatz. Schätzungsweise mehr als 300 quadratische Ballen sollen gebrannt haben.

Feuer in Deinste: Tanklöschfahrzeuge pendeln zum Hydranten

Eine Rauchsäule stieg über dem Brandort auf. Die Versorgung mit Löschwasser gestaltete sich als schwierig, da in unmittelbarer Nähe lediglich ein Löschbrunnen zur Verfügung stand. Deshalb pendelten Tanklöschfahrzeuge zum nächsten Hydranten in einem benachbarten Ort.

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Auch Landwirte aus der Umgebung unterstützten die Feuerwehrleute mit Güllefasswagen als Wassertransporter. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Löscharbeiten erstrecken sich nach ersten Einschätzungen bis in die Abendstunden.