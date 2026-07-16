Mehr als 100 Acts, eine neue Bühne und mehr Elektro: Das Deichbrand-Festival startet. Was Besucherinnen und Besucher erwartet.

Die ersten Musikfans sind schon angereist, die ersten Bands rocken am Nachmittag die Bühne: Mit dem Deichbrand beginnt eines der größten Festivals in Norddeutschland.

Rund 60.000 Besucherinnen und Besucher werden bis Sonntag in Nordholz an der Wurster Nordseeküste erwartet.

Mehr als 100 Acts sind laut den Veranstaltern geplant – eine Mischung aus Rock, Hip-Hop, Pop, Indie und Elektromusik. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Größen wie die US-amerikanische Punkrock-Band Rise Against, das Berliner Musiker-Duo SDP, Rapper Sido und die Band Scooter freuen.

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Deichbrand-Festival: Auch Fußball-WM-Spiele werden übertragen

Auch einige Neuigkeiten gibt es dieses Jahr: So erweitert das Festival sein Line-up um mehr als 30 Acts aus der Elektronikszene und bietet mit „New Port“ eine neue Bühne mit mehr Platz und besserem Sound.

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Für Fußballfans werden noch zwei Spiele der Fußball-WM übertragen: das Spiel um Platz drei am Samstag sowie das WM-Finale am Sonntag. (dpa/mp)