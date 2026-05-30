Dachstuhlbrand im Norden – mehr als 130 Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen

Am Freitagabend ist es in Bevern (Kreis Rotenburg Wümme) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Die Bewohner eines Hauses konnten sich nach einem Feuer aber unverletzt in Sicherheit bringen. Mehrere Wehren aus dem Umkreis waren stundenlang im Einsatz.

Zu dem Brand kam es gegen 19.45 Uhr an einem Wohnhaus im Ortskern von Bevern. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte loderten bereits Flammen aus dem Dach. Daraufhin wurde Verstärkung angefordert. Mehr als 130 Feuerwehrkräfte löschten die Flammen.

Bewohner retten sich unverletzt ins Freie

Die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten und blieben unverletzt. Da sich der Einsatz über mehrere Stunden hinzog, wurde die Betreuungskomponente der DRK-Bereitschaft Bremervörde alarmiert, um die Versorgung der Einsatzkräfte sicherzustellen. Erst nach mehreren Stunden war der Brand gelöscht.