Im Landkreis Stade ist es am Dienstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In einer landwirtschaftlichen Gerätehalle war ein Brand ausgebrochen. Rund 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz.

Laut Feuerwehrsprecher Stefan Braun war gegen 20.50 Uhr ein Brand auf dem Dach einer Halle eines landwirtschaftlichen Anwesen gemeldet worden. Eine große Rauchwolke stand über dem Ort Stadermoor.

Dach und Photovoltaikanlage brennen – stundenlanger Einsatz

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Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, denn die Löschwasserversorgung war aufwendig. Zudem stellte eine auf dem Dach verbaute Photovoltaikanlage, die ebenfalls Feuer gefangen hatte, die Retter vor Probleme. 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz.



