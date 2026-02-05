Dach in Flammen – hoher Sachschaden bei Brand im Norden

Am frühen Donnerstagmorgen hat der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Bullenhausen im Landkreis Harburg gebrannt. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Als die Retter gegen 6.45 Uhr eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl des Einfamilienhauses am Elbdeich, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer unter anderem von einer Drehleiter aus.

Bullenhausen: Feuer in Einfamilienhaus

Das winterliche Wetter erschwerte die Löscharbeiten. Die Brandursache ist noch unklar. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Die Höhe entstandenen Sachschaden soll sich auf knapp 100.000 Euro belaufen.